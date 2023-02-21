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Владельцы "праворулек" Астаны жалуются на проблемы с легализацией

Владельцы "праворулек" Астаны жалуются на проблемы с легализацией Фото: pixabay
Автовладельцы Астаны жалуются на проблемы с легализацией праворульных машин и машин-конструкторов, сообщает Zakon.kz.

Владельцы машин собралась возле городского спеццона. По их словам, на попытки легализации машин, они получают отказ, передает Astana TV.

"В ЦОНе везде отказы, просто заявки все в отказ. Либо там по таможне не приходит, либо она стоит в другой стране на учете. Там тоже очень много подземных камней, как говорится. Этапов четыре, на четвертом тебе приходит отказ. Там даже не нужно пятнадцать минут ждать, вот только сразу все забил, заходишь в личный кабинет, тебе уже отказ. Там даже нету какого-то рассмотрения или чего-то". Автовладелец Данил Куропятников

Главная проблема легализации - снятие машины с иностранного учета. Не каждый имеет возможность выехать в другую страну. Поэтому водители просят дать им возможность сделать это дистанционно. Полицейские говорят, такой возможности нет, но проблему с праворульками и конструкторами обещали решить.

"Правительство максимально принимает меры, чтобы решить вопрос. Вопрос с каждой страной, он двухсторонний. То есть, наши желания где-то принимаются, где-то не принимаются, но это правительственный вопрос". Руководитель управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков

По его словам, на изменение законодательства необходимо около полутора месяцев.

Ранее аналитики подсчитали, что на дорогах Казахстана каждый второй автомобиль старше 20 лет. Кроме того, старше 10 лет и вовсе 7 из 10 автомобилей в республике.

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