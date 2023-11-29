Мошенничество с легализацией иностранных авто раскрыла полиция Астаны

Жителя Астаны задержали по подозрению в мошенничестве: по версии следствия, он обманывал жителей столицы, у которых возникли проблемы с легализацией иностранных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции 29 ноября, в Астане задержали подозреваемого в мошенничестве. Сейчас известно о шестерых потерпевших, но следствие допускает, что мужчина может быть причастен и к другим случаям обмана граждан.

По информации ДП Астаны, 33-летний горожанин предлагал свои услуги водителям, у которых были трудности с легализацией иностранных авто. Он утверждал, что располагает солидными связями и может решить этот вопрос в обмен на круглую сумму. С каждого потерпевшего подозреваемый брал от 300 тысяч до 1,5 млн тенге. На самом деле он просто присваивал деньги.

Задержанный дал признательные показания, его отправили в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемого начали досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям в столице.

Ранее в Алматинской области раскрыли схему мошенничества с арендой жилья.