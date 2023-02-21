В Сирии жертвами землетрясения стали пять человек

В сирийских городах после новых подземных толчков погибло пять человек, сообщает Zakon.kz

ТАСС со ссылкой на местные каналы сообщает, что четыре человека погибли при панике и в давке, возникших при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус.



Еще одна женщина, как свидетельствует телеканал "Скай ньюс - Арабия", погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря.

Как писали ранее, в Турции жертвами новых землетрясений в провинции Хатай стали три человека, а 213 ранены.

В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) рекомендовали гражданам держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на 50 сантиметров. Также AFAD сообщил об отмене предупреждения о повышении уровня воды в море, которое было объявлено после сегодняшних землетрясений в провинции Хатай.