В Сирии жертвами землетрясения стали пять человек
ТАСС со ссылкой на местные каналы сообщает, что четыре человека погибли при панике и в давке, возникших при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус.
Еще одна женщина, как свидетельствует телеканал "Скай ньюс - Арабия", погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря.
Как писали ранее, в Турции жертвами новых землетрясений в провинции Хатай стали три человека, а 213 ранены.
В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) рекомендовали гражданам держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на 50 сантиметров. Также AFAD сообщил об отмене предупреждения о повышении уровня воды в море, которое было объявлено после сегодняшних землетрясений в провинции Хатай.