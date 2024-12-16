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Мир

Израильский авиаудар вызвал землетрясение в Сирии

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 15:57 Фото: wikimedia
В ночь на 16 декабря израильская военная авиация осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус. Эта атака стала причиной небольших подземных толчков, сообщает Zakon.kz.

Как пишут местные СМИ, минувшей ночью израильские военные нанесли массированный авиаудар по военным объектам в сирийской провинции Тартус. По сообщениям Сирийской обсерватории по правам человека, целью атаки стали склады с ракетами класса "земля-земля" и боеприпасами, а также системы ПВО. Взрывы были такой силы, что вызвали колебания, которые зарегистрировали сейсмографы.

Специалисты считают, что этот удар стал самым крупным по Тартусу с момента начала израильских операций в Сирии в 2012 году.

"Провинция имеет стратегическое значение. Этот объект играл ключевую роль в снабжении сирийской армии оружием и другими ресурсами в ходе гражданской войны", – отмечают военные эксперты.

ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в Сирии, чтобы предотвратить попадание оружия к боевикам, в том числе группировке "Хезболла". По информации Bild, удары израильских военных также нацелены на разрушение иранских маршрутов поставки оружия и сирийских военных объектов, включая химические заводы, которые якобы использовались режимом Башара Асада.

8 декабря в Сирии заявили о конце правления Башара Асада, который бежал. Позже официальные российские издания сообщили, что Россия предоставила Асаду и его близким политическое убежище.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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