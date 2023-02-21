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В ВКО снежная лавина сошла на автобус с людьми

В ВКО снежная лавина сошла на автобус с людьми Фото: скриншот с видео
По дороге к базам отдыха на автобус с людьми, в частности с детьми сошла лавина. Чудом все остались живы и невредимы, сообщает Zakon.kz

По информации телеканал "Астана", регионе сейчас объявлено штормовое предупреждение, но люди все равно едут отдыхать. А потом их спасают спасатели.

В этот раз им сильно повезло из-за того что водитель успел остановиться, когда заметил движение снежной массы на склоне. Завалило только двери и крышу транспорта. Из плена автобус освободили другие участники движения. 

"Для обеспечения безопасности на склонах гор, где скопилось очень много снега, производят профилактические спуски лавин. С начала зимы уже спущено порядка 260 тысяч кубометров снега".руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова

Синоптики тоже дали тревожный прогноз. Столбики термометров поднимутся до +7 градусов. Обещают дождь и снег. Все службы переведены в режим повышенной готовности. На особом контроле - паводкоопасные места.

Ранее мы писали о том, что в Таджикистане под лавиной погибли 14 человек. Крупная снежная лавина сошла в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

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Елена Вебер
Восточно-Казахстанская область
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