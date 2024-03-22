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Снежная лавина сошла на трассу в Алматинской области

Снежная лавина сошла на трассу в Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 18:58 Фото: pixabay
Снежная лавина 22 марта 2024 года сошла на автодорогу в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", около 17:00 часов на 19 км автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Космостанция произошел самопроизвольный сход лавины на проезжую часть. 


"Объем лавины составил 600 м3, длина до 50 м, высота до 2 м. Сотрудники ТОО "Қазавтожолсервис" проводят работы по очистке проезжей части. Для этого задействованы две единицы техники (погрузчик-1, бульдозер-1) и 10 человек личного состава. Также организовано дежурство и ведется наблюдение за ситуацией", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лавина сошла близ горнолыжного курорта Pioneer в Алматы. 

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Диана Абдуллаева
Алматинская область
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