В Уральске мужчина слепил из снега полицейскую машину
Фото: скриншот видео
Житель Уральска Надир Куанаев слепил из снега полицейскую машину, сообщает Zakon.kz.
Надир Куанаев 20 февраля опубликовал видео с полицейской машиной на своей страничке в Instagram.
Пользователи Сети отреагировали на это видео:
- А я думаю ,что за снег в конце зимы?!Вон оно чё!
- Керемет!
- Базар жоқ мықты.
В прошлом году он слепил из снега мечеть. Это копия уральской мечети, расположенной по проспекту Абая.
Ранее Надир Куанаев уже создавал автомобиль из снега.
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