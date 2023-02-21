В Уральске мужчина слепил из снега полицейскую машину

Житель Уральска Надир Куанаев слепил из снега полицейскую машину, сообщает Zakon.kz.

Надир Куанаев 20 февраля опубликовал видео с полицейской машиной на своей страничке в Instagram.

Пользователи Сети отреагировали на это видео:

А я думаю ,что за снег в конце зимы?!Вон оно чё!

Керемет!

Базар жоқ мықты.









В прошлом году он слепил из снега мечеть. Это копия уральской мечети, расположенной по проспекту Абая.





Ранее Надир Куанаев уже создавал автомобиль из снега.