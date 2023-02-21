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В Уральске мужчина слепил из снега полицейскую машину

В Уральске мужчина слепил из снега полицейскую машину Фото: скриншот видео
Житель Уральска Надир Куанаев слепил из снега полицейскую машину, сообщает Zakon.kz.

Надир Куанаев 20 февраля опубликовал видео с полицейской машиной на своей страничке в Instagram. 

Пользователи Сети отреагировали на это видео:

  • А я думаю ,что за снег в конце зимы?!Вон оно чё!  
  • Керемет!
  • Базар жоқ мықты.



В прошлом году он слепил из снега мечеть. Это копия уральской мечети, расположенной по проспекту Абая.


Ранее Надир Куанаев уже создавал автомобиль из снега. 

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Интересное Западно-Казахстанская область Уральск
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