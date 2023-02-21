Пункт пропуска в Костанайской области сковала 10-километровая пробка

На пограничном пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области образовалась автомобильная пробка длиной 10 километров, сообщает Zakon.kz.

По словам водителей, за два часа колонна продвигается лишь на один километр.

В публикации "Хабар 24" отмечено, что вместе с грузовым транспортом простаивают и автобусы.

В пресс-службе Департамента госдоходов Костанайской области назвали причину: увеличение грузопотока. Специалисты уточняют, что за последние три дня в сторону России он стал больше.

"Мы провели хронометраж. На протяжении 13 часов нейтральная полоса в сторону Российской Федерации была полностью заполнена грузовыми автотранспортными средствами". Дамир Насыров, замруководителя Департамента госдоходов по Костанайской области





15 февраля сообщалось, что на границе Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном появится электронная очередь. Из четырех пунктов пропуска два находятся на границе с Китаем – это пункты пропуска "Бахты" (область Абай) и "Майкапчагай" (ВКО).

Другие два пункта пропуска находятся на юго-западе страны. Это пункты пропуска "Темир-Баба" и "Тажен".