Вновь открылся пограничный пункт пропуска в Костанайской области

Пограничная служба КНБ заявила о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" в Костанайской области через государственную границу, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, работа началась с 18:00 27 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Желкуар" в Костанайской области временно закрыли из-за паводков. Водителям транспортных средств и гражданам, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендовали скорректировать свои маршруты с учетом складывающейся ситуации.