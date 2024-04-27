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Вновь открылся пограничный пункт пропуска в Костанайской области

пропускной пункт, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 21:43 Фото: pxhere
Пограничная служба КНБ заявила о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" в Костанайской области через государственную границу, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, работа началась с 18:00 27 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Желкуар" в Костанайской области временно закрыли из-за паводков. Водителям транспортных средств и гражданам, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендовали скорректировать свои маршруты с учетом складывающейся ситуации.

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Елена Беляева
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