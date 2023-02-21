Как уберечь детей от порнографии

Недавно в Казнете растиражировали ролик о том, как в одной из школ Алматы дети на уроке смотрели порнографическое видео. Этот контент привлек внимание прокуратуры города. В свою очередь эксперты и родители высказались Zakon.kz о том, как уберечь детей от негативного контента в интернете.

Закон РК предписывает госорганам принимать меры, чтобы был закрыт доступ детей к просмотру запрещенного контента, в котором содержатся порнография, культ жестокости и насилие. Подобное содержание оказывает вредное воздействие на юных граждан страны, выступает триггером к совершению правонарушений.

Новость по теме В Алматы запрещенные для школьников сайты внесут в "черный список"

Госорганы оперативно принимают меры, блокирующие сайты, однако каждый день возникают новые. С учетом этих обстоятельств прокуратура Алматы предлагает "усилить и пересмотреть работу по мониторингу подобного контента и предотвратить его тиражирование среди учащихся".

И теперь, в соответствии с актом прокурорского надзора, на Городской научный методический центр новых технологий в образовании возложена обязанность - регулярно проводить мониторинг соцсетей. Также поставлена задача - формировать и обновлять "черный список", в который будут попадать носители вредного, опасного для детей контента.

Кроме того, выявленные сайты и соцсети будут внесены в корпоративную сеть School net. Эта мера должна способствовать максимальному ограничению доступа учащихся к вредоносному контенту.

Но как на деле это претворить в жизнь? Ближе всего к детям остаются их родители, в меньшей степени – школа. Так считает когнитивный психотерапевт, психолог-физиолог, приходский психолог Вознесенского собора Виктория Левина.

"Школа, без сомнения, берет на себя часть ответственности. Но только определенную часть, потому как дети большее время находятся дома. Поэтому наиважнейшая рекомендация - устраивать переговоры с детьми - обязательно в спокойном расположении духа. Необходимо прописать "конституцию семьи" с распределением обязанностей, наказаний и поощрений. Ребенок понимает, что поступил плохо? Дайте возможность ему самому придумать для себя "наказание" за проступок. Вы удивитесь, как вдумчиво он отнесется к этому поручению. Хочу так же предостеречь взрослых от родительского высокомерия, когда они думают, что дети ничего не понимают. Выстраивайте открытые, доверительные отношения - через диалог и обсуждение различных тем", - говорит она.

По словам Левиной, если родители сами стесняются оговаривать с детьми те или иные вопросы половых отношений, то можно обратиться к психологу.

"Потребность познания порой пресекается именно из-за подобных табу. В результате ребенок идет в Интернет, и получает искаженную, грубую, непристойную информацию. Родительство – тяжелый, но достойный труд, результатом которого будет гармоничная, инициативная, уверенная личность в лице ваших детей", - считает эксперт.

Психологи обозначают признаки, по которым можно понять, что ребенок смотрит порнографию: меняется поведение, случаются вспышки агрессии, подросток использует грубые, унизительные слова – часто в адрес представителей иного пола. Посвященность в порно-контент проявляется в сексуализированном поведении (сексуальное насилие подростков над детьми – одно из последствий воздействия порнографии). Яркий признак погруженности в просмотр порно – потеря интереса к обычным занятиям и времяпрепровождению. Сознание подростка целиком захвачено порнографией. Ему не хочется даже общаться с друзьями и членами семьи.

Ситуацию прокомментировал и отец четырех детей Аскар Давлетов:

"Родители, помните! За детей нужно сражаться, пока они не ушли на зов интернет-сообществ, как на звуки флейты в сказке про крысолова. Воистину, сегодня соцсети – настоящие ловцы детей и их … убийцы. Еще свежа в памяти история смертельной группы "Синий кит". Администратор группы методично снабжал ребенка заданиями – выдавал в течение 50 дней по одному заданию. Каждое из которых надлежало выполнять юному члену группы. Попав в подобное сообщество, ребенок, как потенциальный самоубийца, следовал к трагическому финалу. И не мог вырваться из игры, так как получал угрозы расправы над его родителями".

Конечно, в условиях, когда Интернет доступен всем, когда регистрируются каждый день новые сообщества, невозможен полноценный контроль и очистка соцсетей, других платформ от вредного контента. Но нам нельзя передоверять своих детей соцсетям. Радует, что и госорганы не намерены отступать. В настоящее время МИОР РК заключает договоры с официальными резидентами соцсетей (Instagram, Facebook, TikTok) в Казахстане - для возможного блокирования вредного и опасного контента.

Мама подростка Наталья Гончарова отметила, что рано или поздно ребенок станет посетителем порносайта:

"Не стоит устраивать скандал по этому поводу. Запретный плод по-прежнему сладок. К тому же увлечение порно-контентом – это детская болезнь. Если не ажитировать по этому поводу, для мальчика или девочки порно уйдет в "папку" пройденного этапа. Если затрудняетесь говорить на деликатную тему, обратитесь к психологу или к авторитетному другу, члену семьи. Можно противопоставить "запретной" теме интересные события в семье – походы в горы, туристические маршруты, посещение кинотеатров и театров, музыкальных вечеров, и так далее. Ходите вместе в кафе, зовите друзей. Изучайте историю места, где вы живете. Организуйте квесты, играйте вместе. Самое полезное, что может получить ребенок от вас, - общее время, совместное занятие, общение".

Она добавила, что можно и завести приложение, дающее контроль над тем, где находится ваш ребенок, какие сайты посещает. Но это приложение, по ее словам, инструмент не для карательных мер, а для понимания, что интересует сына, дочь.

"Общайтесь, не отталкивайте ребенка. Задавайте вопросы - как ребенок провел день, с кем разговаривал. И честно отвечайте на его вопросы, даже самые острые. Вы станете друзьями. И тогда не будет у вашего сына, дочери теневой стороны, не доступной вам". Наталья Гончарова

Суммируя опыт родителей, стремящихся узнать, смотрит ли ребенок порно, можно выбрать следующее: установить программы интернет-фильтрации, а также безопасный DNS-сервер. Можно заблокировать "взрослые" и опасные сайты. Стоит найти программу, которая ставит Интернет на паузу ночью, когда подросток смотрит порносайты. А ведь есть видео с жесточайшим, оскорбляющим чувства изображением секса. Эти картины вызывают шок, потерянность, отвращение. И все же увиденное вновь притягивает. Если ночью сын сидит за компьютером, поглощая порно-контент, на следующий день он выглядит вялым, опустошенным.

Обычно дети, просматривающие порно, закрывают экран, если входит кто-то из родителей. Или вовсе прячутся в ванной комнате и подолгу сидят там. Здесь нужно "играть ва-банк": растолкуйте подростку, что открытое использование гаджетов необходимо для его же безопасности и защиты от порнографического контента. Обязательно мягко побеседуйте с ребенком, сидя рядом, лицом к лицу. Спросите о том, что его интересует в Интернете. Поинтересуйтесь, смотрит ли он порнографию в своих гаддетах? Произошло ли что-нибудь, online или offline, расстроившее его?

Не обвиняйте, не впадайте в запретительство. Ребенок замкнется. Убедите, что ничего криминального не происходит, что многие проходят через этот этап. Но есть по-настоящему захватывающие, вдохновляющие, увлекательные, вещи. Вместе создайте эти прекрасные вещи – наполните его и свою жизнь яркими событиями. В этом проявится ваше родительское творчество. Дайте ребенку понять, что вы в одной команде. Не вините его. Ваш недруг – порно, а не ребенок, который смотри запрещенный контент.

Автор: Галина Галкина