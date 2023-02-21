В Алматы судят водителя автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП

В Медеуском районном суде Алматы начались судебные слушания по делу 35-летнего водителя автобуса, который после столкновения с другим автобусом выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов, в результате 37-летний мужчина скончался на месте, сообщает Zakon.kz

По делу проходит один обвиняемый - водитель маршрутного автобуса 98. Следствие установило, что мужчина нарушил правила дорожного движения, допустил столкновение с другим автобусом 201 маршрута, и буквально въехал в группу пешеходов на тротуаре. Почти три месяца полицейские проводили технические и медицинские экспертизы, и выясняли причины крупной аварии. Все это время подозреваемый находился по арестом.

Сегодня, 21 февраля, в районном суде прошло предварительное слушание. Главное судебное разбирательство назначено на 3 марта.

Крупное ДТП произошло 8 ноября 2022 года в центре Алматы на пересечении улиц Толе би – Абылай хана. Там столкнулись два пассажирских автобуса. Очевидцы происшествия рассказали, что за рулем 98 маршрута находился 35-летний водитель, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении. И на пересечении с улицей Толе би выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с другим автобусом, который двигался в восточном направлении. Сила удара была такой мощной, что оба транспортных средства вылетели на тротуар, на котором находили пешеходы. В результате аварии один человек погиб и еще 21 пострадал.

Фото: Zakon.kz

Позже полицейские установили, что погибший был стажером, и на момент аварии находился в салоне автобуса качестве пассажира. В автопарке отметили, что в тот день мужчина ехал трудоустраиваться в автобусное предприятие.



Полиция начала досудебное разбирательство по статье 345, ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".