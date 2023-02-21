Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы судят водителя автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП

В Алматы начался суд в отношении водителя автобуса по ДТП с участием двух автобусов Фото: Zakon.kz
В Медеуском районном суде Алматы начались судебные слушания по делу 35-летнего водителя автобуса, который после столкновения с другим автобусом выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов, в результате 37-летний мужчина скончался на месте, сообщает Zakon.kz

По делу проходит один обвиняемый - водитель маршрутного автобуса 98. Следствие установило, что мужчина нарушил правила дорожного движения, допустил столкновение с другим автобусом 201 маршрута, и буквально въехал в группу пешеходов на тротуаре. Почти три месяца полицейские проводили технические и медицинские экспертизы, и выясняли причины крупной аварии. Все это время подозреваемый находился по арестом.

Сегодня, 21 февраля, в районном суде прошло предварительное слушание. Главное судебное разбирательство назначено на 3 марта.

Крупное ДТП произошло 8 ноября 2022 года в центре Алматы на пересечении улиц Толе би – Абылай хана. Там столкнулись два пассажирских автобуса. Очевидцы происшествия рассказали, что за рулем 98 маршрута находился 35-летний водитель, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении. И на пересечении с улицей Толе би выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с другим автобусом, который двигался в восточном направлении. Сила удара была такой мощной, что оба транспортных средства вылетели на тротуар, на котором находили пешеходы. В результате аварии один человек погиб и еще 21 пострадал.

В Алматы начался суд в отношении водителя автобуса по ДТП с участием двух автобусов

Фото: Zakon.kz

Позже полицейские установили, что погибший был стажером, и на момент аварии находился в салоне автобуса качестве пассажира. В автопарке отметили, что в тот день мужчина ехал трудоустраиваться в автобусное предприятие.

Полиция начала досудебное разбирательство по статье 345, ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". 

Дарига Турысбекова
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления