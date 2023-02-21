В Казахстане построили меньше жилья в 2022 году

В Казахстане на 8,8% уменьшилась площадь, введенного в эксплуатацию жилья в прошлом году по сравнению с 2021 годом. Так, в январе-декабре 2022 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 15,4 млн м². сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Бюро национальной статистики, спад ввода жилья зарегистрировали в Алматы – на 34,6%, Улытауской области – на 29,6%, в Астане – на 24,7%.

В удельном весе в республиканском объеме ввода лидируют города республиканского значения. На Астану пришлось 15,4% от всего введенного жилья в эксплуатацию, Алматы – 11,2%, из областей – на Актюбинскую область 8,1%.



Из общего количества жилых зданий:

1 540 многоквартирные дома (общая площадь – 8 843,9 тыс. м², снижение на 8,5%);

36 365 индивидуальные жилые дома (общая площадь – 6 499,8 тыс. м², снижение на 7,4%)

Средние фактические затраты на строительство 1 м² общей площади жилья в январе-декабре 2022г. выросли на 12,2%.

10 февраля стало известно, что в Казахстане сократилось количество сделок купли-продажи жилья. Однокомнатные квартиры пользовались спросом у казахстанцев в декабре 2022 года.

