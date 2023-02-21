Садыр Жапаров ответил, вернут ли беглого экс-президента Курманбека Бакиева в Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ответил на вопрос, планирует ли он привезти в Кыргызстан беглого бывшего президента страны Курманбека Бакиева, сообщает Zakon.kz.

Садыр Жапаров отметил, что Курманбека Бакиева осудил суд. За 13 лет Генпрокуратура КР отправила четыре запроса об экстрадиции, и по всем запросам отказали, сообщает Kabar.kg.

"Если говорить по моей встрече, у нас самый основной закон – это Конституция. В пункте 2 Основного закона указано, что президент обеспечивает единство народа и государственной власти. Я выполняю свои обязанности. По поводу ответственности: каждый ответит перед богом, историей и законом за свою вину". Садыр Жапаров

Садыр Жапаров прокомментировал высказывания о том, что он провел встречу экс-президентов лишь для того, чтобы вернуть Бакиева на родину.

"Если бы хотел привезти Курманбека Бакиева, то мы встречались бы в Бишкеке, а не в Дубае. Кроме Бакиева, все могут приезжать в столицу. А по Бакиеву есть решение суда. Если он приедет, то должен быть взят под стражу. Мы должны подчиняться решению суда". Садыр Жапаров

Ранее стало известно о встрече всех бывших президентов Кыргызстана. Встреча прошла в Объединенных Арабских Эмиратах.

Беглого бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева осудил Верховный суд КР на 24 года лишения свободы.

