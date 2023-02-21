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На Алтае мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь

На Алтае мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь Фото: pixabay
В Алтайском крае женщина сожгла свою дочь заживо на глазах у восьмилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Следственном комитете России по Алтайскому краю, 20 февраля женщина привезла свою 1,5-годовалую дочь к складским помещениям. 

"Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался". Пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю

Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная, ранее женщину ограничили судом в родительских правах. 

Также отмечено, что женщина задержана.

Позднее уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева заявила, что из этой семьи изъяли двух детей.

"В семье растут еще двое ребят, и жестокая расправа над девочкой происходит на глазах 8-летнего сына. Дети помещены в государственные организации. Ситуацию взял на контроль губернатор", — уточнила она.

26 января в полиции Алматы рассказали, что женщина 1981 года рождения убила своего сына 2011 года, нанеся ему множественные ножевые ранения, а затем покончила жизнь самоубийством.

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Анастасия Московчук
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