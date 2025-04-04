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Происшествия

Заперли в будке и сожгли заживо: чудовищное убийство щенка шокировало казахстанцев

Щенка сожгли заживо в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 10:53 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области щенка сожгли прямо в будке, выброшенной на трассе, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном зоозащитниками из Усть-Каменогорска, на обочине дороги лежит будка, в которой – мертвый щенок. И, как говорит автор ролика, щенок обгоревший, рядом – сгоревшая подушка. А недалеко от будки лежат перчатки.

"По Бухтарминской трассе кто-то сжег щенка. В будке. Живьем. Сделано расчетливо, жестоко, с профессиональным садизмом: щенок был закрыт в будке, вход заткнут подушкой. Использовались перчатки – выброшены тут же, будка – добротная, цепочка новая. Щенок был домашним. Чистым. Ухоженным. Возможно, что его кто-то либо выкрал, либо просто использовал для "мести". Но почему? Зачем? Неужели нельзя было просто выпустить? Просто дать жить?" – говорится в подписи к видео.

Шокированные казахстанцы выразили негодование произошедшим и потребовали наказания тем, кто это совершил.

  • Надо объявлять войну живодерам, хватит уже издеваться над животными!
  • Когда уже за такое начнут давать реальный срок. Не штрафы, не устное предупреждение, а именно тюремный срок. Вообще не понимаю, что ими движет в такие моменты.
  • 500 миллионов камер. А толку нет. Я хочу найти того, кто это сделал!!!!!! Как это сделать?
  • Пора ужесточить законы за жестокое обращение с животными! Если были бы реальные сроки, такое бы не происходило.
  • Ни один человек не покинет этот мир, пока не почувствует на себе ту боль, которую он причинил другим! Всевышний скор в расчете!

В свою очередь полиция ВКО просит общественность помочь в раскрытии этого преступления.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Проводятся следственные мероприятия. Стражи порядка просят граждан сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании", – указано в комментарии полиции.

Ранее казахстанцев возмутило жестокое обращение с кошкой: в Алматы женщина выбросила ее с большой высоты. Причем инцидент произошел на глазах у ребенка.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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