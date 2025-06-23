Спасибо Всевышнему за тебя: Макпал Исабекова поделилась важным семейным событием
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова нежно поздравила сына Теодора с трехлетием, сообщает Zakon.kz.
Пост она опубликовала в Instagram.
"Любовь моя, жизнь моя, счастье мое, спасибо Всевышнему за тебя! Нет таких слов, чтобы описать мою любовь к тебе, сын! Аман бол балапаным, аманатым!" – подписала пост артистка.
Поклонники артистки в комментариях присоединились к поздравлениям:
– С днем рождения, Тео.
– Поздравляем с днем рождения. Здоровья! Расти на радость родителям!
– Долгих лет жизни, крепкого здоровья! Будь большим человеком, малыш!
Ранее Макпал Исабекова рассказала о сложных процедурах в больнице.
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