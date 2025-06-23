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Культура и шоу-бизнес

Спасибо Всевышнему за тебя: Макпал Исабекова поделилась важным семейным событием

Макпал Исабекова нежно поздравила сына с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 20:57 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова нежно поздравила сына Теодора с трехлетием, сообщает Zakon.kz.

Пост она опубликовала в Instagram.

"Любовь моя, жизнь моя, счастье мое, спасибо Всевышнему за тебя! Нет таких слов, чтобы описать мою любовь к тебе, сын! Аман бол балапаным, аманатым!" – подписала пост артистка.

Поклонники артистки в комментариях присоединились к поздравлениям:

– С днем рождения, Тео.

– Поздравляем с днем рождения. Здоровья! Расти на радость родителям!

– Долгих лет жизни, крепкого здоровья! Будь большим человеком, малыш!

Ранее Макпал Исабекова рассказала о сложных процедурах в больнице.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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