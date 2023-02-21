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В Актау учитель математики замахивался на детей на уроке

В Актау учитель математики замахивался на детей на уроке Фото: pixabay
В Актау школьники сняли на видео учителя, который замахивался на них и угрожал, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, инцидент произошел 20 февраля на уроке математики в школе № 1.

"Ранее дети говорили, что учитель очень строгий, но мы не придали этому особого внимания. Но после увиденного видео решили придать огласке. Разве так можно общаться с детьми и замахиваться на них. Это недопустимое поведение учителя", - рассказали родители школьников.



Родители заявили, что обратились к директору школы, после чего в их классе просто сменили учителя математики. Данный учитель также продолжает работать с детьми, его не уволили. Он даже нехотя по просьбе директора извинился перед родителями. Вину своего недопустимого поведения не признает.

Они отметили, что подобные конфликты уже были и в других классах.

17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе Алматы убили и расчленили свинку. Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология". Позже стало известно, что учитель уволилась по собственному желанию.

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