Гибель казахстанского курсанта в Саратове: комментарий МВД

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Министерстве внутренних дел Казахстана дали комментарий по гибели курсанта, проходящего обучение в Саратовском Военном институте войск Национальной гвардии России, сообщает Zakon.kz.

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