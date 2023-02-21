Гибель казахстанского курсанта в Саратове: комментарий МВД
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве внутренних дел Казахстана дали комментарий по гибели курсанта, проходящего обучение в Саратовском Военном институте войск Национальной гвардии России, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, 19 февраля в Саратовском военном институте произошла гибель курсанта 3 курса военнослужащего Национальной гвардии Казахстана.
"Он после окончания специализированного лицея "Арыстан" в 2020 году прошел отбор и был направлен в Военный институт войск национальной гвардии России для обучения по специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности".Пресс-служба МВД РК
Ранее в пресс-службе управления Росгвардии заявили, что по данному факту проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ