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Гибель казахстанского курсанта в Саратове: комментарий МВД

Гибель казахстанского срочника в Саратове: комментарий МВД Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве внутренних дел Казахстана дали комментарий по гибели курсанта, проходящего обучение в Саратовском Военном институте войск Национальной гвардии России, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 19 февраля в Саратовском военном институте произошла гибель курсанта 3 курса военнослужащего Национальной гвардии Казахстана.

"Он после окончания специализированного лицея "Арыстан" в 2020 году прошел отбор и был направлен в Военный институт войск национальной гвардии России для обучения по специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности".Пресс-служба МВД РК

Ранее в пресс-службе управления Росгвардии заявили, что по данному факту проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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