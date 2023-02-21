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Токаев поручил провести тщательный анализ сельского хозяйства

Токаев, совещание, сельское хозяйство Фото: akorda.kz
В Акорде 21 февраля состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на официальном сайте президента, Токаев отметил, что в 2022 году рост в аграрной сфере составил 9,1 %.

По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собрали около 23 миллионов тонн зерна. Планомерно ведется работа по диверсификации посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. Площади масличных культур увеличились почти в 4 раза и достигли 3,5 миллиона гектаров.

Токаев поручил провести тщательный анализ сельского хозяйства

Фото: akorda.kz

Вместе с тем в аграрной сфере существуют ряд проблемных вопросов, которые президент предложил обсудить в рамках открытой дискуссии.

В ходе встречи выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, директор многопрофильного предприятия "Родина" Иван Сауэр, генеральный директор ТОО "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров, директор крестьянского товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко, директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев.

Токаев поручил провести тщательный анализ сельского хозяйства

Фото: akorda.kz

Кроме того, представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни на селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.

"Заслушав выступления, президент поручил правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев", — говорится в сообщении.

15 февраля назначен новый вице-министр сельского хозяйства РК. Им стал Ербол Тасжуреков.

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