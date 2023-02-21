Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Астане 125 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажном доме

125 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажном доме в Астане Фото: ДЧС Астана
В Астане 21 февраля произошел пожар в пятиэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

21 февраля в 12:26 пожарные подразделения выехали по адресу: р-н Сарыарка, ул. Косшыгулулы.

"Установлено, что в квартире на втором этаже горели мебель и домашние вещи на площади 25 кв. м. В ходе тушения пожара с помощью спасательных масок и автолестницы было спасено 26 человек, из них 13 детей, и эвакуировано 125 человек". Пресс-служба ДЧС города Астаны

Госпитализировали шесть человек, из них трое детей. 

В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

27 декабря 2022 года ночью в квартире одного из многоэтажных жилых домов в Таразе произошел пожар, из-за чего спасатели эвакуировали 32 человека. 

Читайте также

Лоб в лоб: ДТП на западе Казахстана унесло жизни двух человек

"Есть кто живой?": как работали в Турции казахстанские спасатели

Очевидцы рассказали подробности стрельбы в Шымкенте: Люди начали убегать и прятаться

Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления