В Астане 125 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажном доме

В Астане 21 февраля произошел пожар в пятиэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

21 февраля в 12:26 пожарные подразделения выехали по адресу: р-н Сарыарка, ул. Косшыгулулы.

"Установлено, что в квартире на втором этаже горели мебель и домашние вещи на площади 25 кв. м. В ходе тушения пожара с помощью спасательных масок и автолестницы было спасено 26 человек, из них 13 детей, и эвакуировано 125 человек". Пресс-служба ДЧС города Астаны

Госпитализировали шесть человек, из них трое детей.

В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

27 декабря 2022 года ночью в квартире одного из многоэтажных жилых домов в Таразе произошел пожар, из-за чего спасатели эвакуировали 32 человека.