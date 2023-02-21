В Астане 125 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажном доме
Фото: ДЧС Астана
В Астане 21 февраля произошел пожар в пятиэтажном доме, сообщает Zakon.kz.
21 февраля в 12:26 пожарные подразделения выехали по адресу: р-н Сарыарка, ул. Косшыгулулы.
"Установлено, что в квартире на втором этаже горели мебель и домашние вещи на площади 25 кв. м. В ходе тушения пожара с помощью спасательных масок и автолестницы было спасено 26 человек, из них 13 детей, и эвакуировано 125 человек". Пресс-служба ДЧС города Астаны
Госпитализировали шесть человек, из них трое детей.
В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 4 единицы техники.
27 декабря 2022 года ночью в квартире одного из многоэтажных жилых домов в Таразе произошел пожар, из-за чего спасатели эвакуировали 32 человека.
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