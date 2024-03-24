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Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Караганде

Мужчина погиб в пожаре в пятиэтажном доме в Караганде , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 19:36 Фото: pixabay
В Караганде в пятиэтажном доме 24 марта 2024 года произошел пожар, погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в 17:48 на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме.

"Бригада спасателей, прибыв на место пожара, спасла пятерых граждан, из них двое детей. Также огнеборцы эвакуировали еще пятерых человек. На месте в ликвидации огня были задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники. Огонь устранили в 18:19", – говорится в сообщении.

Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводов.

На месте пожара обнаружено тело мужчины 1953 года рождения. 

Ранее сообщалось о другом пожаре. 23 марта в Алматы, в микрорайоне Акбулак, по улице Жандилдина загорелась кровля одноэтажного жилого дома на трех владельцев.

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