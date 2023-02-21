Лоб в лоб: ДТП на западе Казахстана унесло жизни двух человек

На трассе в Западно-Казахстанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, пострадали - пятеро, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла 21 февраля 2023 года в 10:30 на 241 км автодороги Самара - Шымкент.

"В 3 км от пос. Махамбет 30-летний водитель автомашины Toyota Alphard допустил лобовое столкновение с Hyundai Santa Fe под управлением 57-летнего водителя. На месте происшествия скончался 29-летний пассажир автомашины Toyota и 56-летняя пассажирка Hyundai", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Также сообщается, что оба водителя и трое пассажиров с различными травмами доставлены в Уральскую городскую многопрофильную больницу.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

"Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами"). Назначены все соответствующие экспертизы". Пресс-служба ДП ЗКО

Ранее сообщалось, что в ВКО по дороге к базам отдыха на автобус с людьми, в частности с детьми, сошла лавина. Чудом все остались живы и невредимы.