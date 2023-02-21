Выход на Казахстан и расширение торговли – о чем еще говорил Владимир Путин в обращении

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Выступление длилось 1 час и 45 минут, в течение которых он затронул темы военного конфликта в Украине, а также экономической и социальной политики внутри страны, сообщает Zakon.kz.

Главным итогом всего выступления стало заявление о приостановлении участия России в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Путин подчеркнул, что Россия "не выходит, но приостанавливает участие". В случае начала ядерных испытаний со стороны США, такие же испытания может провести и Россия.

Президент России также посвятил часть обращения военному конфликту в Украине и ситуации в Донбассе. По его словам, Россия "была открыта к конструктивному диалогу с Западом и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности".

Путин также заявил о создании специального фонда, который будет помогать семьям комбатантов.

Доля рубля во внешнеторговых расчетах уже удвоилась.

В течение 10 лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей – Путин.

Российские банки работают стабильно. Банковский сектор в прошлом году сработал с прибылью в 203 млрд рублей.

Президент России: Новые школы, дороги, детские сады – это уже победы.

Владимир Путин: Российские капиталы должны работать на страну и ее развитие, бизнесмены должны вкладываться в Россию.

Президент РФ объявил о повышении минимального размера оплаты труда до 19 тыс. 242 рублей.

Владимир Путин также высказался о расширении новых внешнеэкономических связей. В частности он заявил о выстраивании новых логистических коридоров, которые будут выходить в Казахстан, Монголию и Китай. В планах РФ – расширение связей с рынками Юго-Восточной Азии.

Сегодня, 21 февраля, в Варшаве ожидается речь президента США Джо Байдена перед главами государств восточного фланга НАТО. Ожидается, что речь будет касаться "сплочения всего мира для поддержки народа Украины".