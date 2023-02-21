Выделенные на ремонт улиц более 2 млрд тенге украли в Караганде

Прокуратурой Карагандинской области выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд тенге, выделенных на капитальный ремонт улиц административного центра - Караганды, сообщает Zakon.kz.

В частности, по данным надзорного органа, должностными лицами отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды без фактического исполнения подписаны акты выполненных работ, что привело к хищению бюджетных средств.

​"Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравненным к нему лицам, должностным лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения)". Пресс-служба Прокуратуры Карагандинской области

​Как отмечается, уголовное дело находится на контроле прокуратуры.

Новость по теме При строительстве дорог в Казахстане было похищено 43,4 млрд тенге – Генпрокуратура

20 декабря 2022 года сообщалось, что Генеральная прокуратура при проверке в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах выявила нарушения на многомиллиардные суммы. В пресс-службе ведомства уточнили, что только в ходе строительства дорог было похищено 43,4 млрд тенге.