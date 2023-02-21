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Выделенные на ремонт улиц более 2 млрд тенге украли в Караганде

Выделенные на ремонт улиц более 2 млрд тенге украли в Караганде Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратурой Карагандинской области выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд тенге, выделенных на капитальный ремонт улиц административного центра - Караганды, сообщает Zakon.kz.

В частности, по данным надзорного органа, должностными лицами отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды без фактического исполнения подписаны акты выполненных работ, что привело к хищению бюджетных средств.

​"Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравненным к нему лицам, должностным лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения)".Пресс-служба Прокуратуры Карагандинской области

​Как отмечается, уголовное дело находится на контроле прокуратуры.

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