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Законодательство РК

Почти 7 млн тенге, выделенные на ремонт школы и доставку угля, украли в Шымкенте

Почти 7 млн тенге, выделенные на ремонт школы и доставку угля, украли в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 09:57 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте сотрудники прокуратуры района Туран в ходе проверки выявили факты хищения бюджетных средств на сумму 6 843 837 тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, денежные средства были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы №73 и доставку угля в 2022-2023 годы.

"Кроме того, выявлены факты ежемесячного начисления заработной платы сотрудникам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность (мертвые души). Прокуратурой района в отношении руководства школы начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК", – говорится в сообщении.

Иная информация, как отметили в прокуратуре Туранского района, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

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12 марта 2024 года стало известно, что сотрудники прокуратуры Туркестанской области выявили схему хищения более 24 млн тенге в центре занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района. Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики. Подробности по ссылке.

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