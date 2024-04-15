Почти 7 млн тенге, выделенные на ремонт школы и доставку угля, украли в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники прокуратуры района Туран в ходе проверки выявили факты хищения бюджетных средств на сумму 6 843 837 тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, денежные средства были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы №73 и доставку угля в 2022-2023 годы.

"Кроме того, выявлены факты ежемесячного начисления заработной платы сотрудникам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность (мертвые души). Прокуратурой района в отношении руководства школы начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК", – говорится в сообщении.

Иная информация, как отметили в прокуратуре Туранского района, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Материал по теме Заведующую детсадом в Астане осудили за хищение 8,5 млн тенге

12 марта 2024 года стало известно, что сотрудники прокуратуры Туркестанской области выявили схему хищения более 24 млн тенге в центре занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района. Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики. Подробности по ссылке.