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Откуда берутся тараканы и как с ними бороться: советы санврачей

Откуда берутся тараканы и как с ними бороться Фото: pixabay
В последнее время в СМИ и социальных сетях все больше жителей Астаны жалуются на появление тараканов в доме и в местах проживания. В связи с этим столичный Департамент санитарно-эпидемиологического контроля дал несколько советов и рекомендаций, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента, в Астане наиболее распространенным видом в квартирах являются рыжие тараканы. В простонародье рыжих тараканов называют прусаками.

Эти насекомые очень быстро приспосабливаются ко всяким условиям жизни и живут большими колониями.

Специалисты уточняют, что рыжий тип тараканов считается всеядным, так как особи поглощают все виды пищевых продуктов.

"Но больше всего они любят сладости. Если еда отсутствует, они не брезгуют бумагой, мылом, пластиком и даже мертвыми сородичами. Без пищи способны жить до 1,5 месяца, без воды – всего 7 суток".

Причинами появления тараканов являются: миграция, завелись на работе или прибыли в квартиру в сумке человека, с одеждой, обувью.

Также, когда по соседству поселились нечистоплотные люди.

Санврачи рекомендуют, от тараканов нужно избавляться сразу же, как только они появились в квартире. Делать это нужно как можно раньше, потому что насекомые эти очень быстро размножаются.

Рекомендации:

  1. Выяснить способы проникновения тараканов в квартиру. Если они мигрировали от соседей, то, не стесняясь, необходимо выяснить от каких, и при установлении фактов проникновения воспользоваться услугами дезинфекционных служб.
  2. В первую очередь, надо закрыть доступ для насекомых в квартиру, например, поставить заглушки на розетки. Насекомые заводятся даже в тех квартирах, где идеальный порядок. Важно сохранять чистоту, убирать всю доступную пищу и воду. А также следить за отсутствием мест укрытий и проникновения насекомых.
  3. На сегодня наиболее эффективным способом остановить размножение тараканов является прямое их уничтожение мощными и эффективными инсектицидами с привлечением специализированных служб.
  4. После завершения обработки необходимо выдержать экспозицию действия инсектицида, и затем обязательно тщательно убраться в квартире.
"Необходимо отметить, что мероприятия по истреблению насекомых не входят в функции и компетенцию департаментов санитарно-эпидемиологического контроля". 

Данный вид услуг выполняется частными профдезорганизациями, в столице их более 25, заключили в Департаменте.

Ранее Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области составил памятку о том, как вывести тараканов и клопов из дома, никому не навредив.

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