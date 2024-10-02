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Назначена новый санврач Астаны

Назначен новый санврач Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:25 Фото: gov.kz
Санитарным врачом Астаны стала Айгул Шагалтаева. Об этом рассказали в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК), сообщает Zakon.kz.

Нового руководителя 2 октября 2024 года коллективу представила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

"Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения РК Айгул Шагалтаева назначена на должность руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны".Пресс-служба ДСЭК Астаны

Айгул Шагалтаева родилась 26 июля 1968 года в Карагандинской области. В 1993 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт, по специальности – врач гигиенист-эпидемиолог.

Напомним, с 2020 года руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны была Сархат Бейсенова. 17 сентября 2024 года приказом главы Минздрава она назначена председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля – главным госсанврачом РК.

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