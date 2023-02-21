Зарубежные эксперты высказались о приостановке участия РФ в договоре СНВ

Зарубежные эксперты высказались о приостановке участия РФ в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает Zakon.kz.

Речь президента России Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию не была адресована противникам РФ, считает бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.

"Я бы сказал, что это была хорошая речь, даже очень хорошая, так как это не было обращением к нам. Надо помнить о том, что мы, однако, немного живем в одной банке, но против Путина выступает едва ли одна треть стран мира. Так что оставшиеся две трети – или нейтральные, или поддерживающие Россию – хотят слышать определенные вещи", – сказал Стружик в эфире радиостанции RMF FM.

Между тем генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Трансляция велась в Twitter.

А генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о том, что ситуация с ядерной безопасностью на Украине продолжает оставаться опасной и непредсказуемой.

"Ситуация с ядерной безопасностью на Украине остается опасной и непредсказуемой. Наша работа в этой стране крайне необходима", – написал он в Twitter.

США будут изучать практические последствия приостановки участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил в эфире телеканала CNN руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что у России достаточно полигонов для испытания последних образцов ядерного оружия.

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал ситуацию Pravda.Ru.

"Состояние СЯС России и их потенциал должен позволить в случае агрессии со стороны Запада полностью уничтожить США, Великобританию и Францию, а также нанести неприемлемый ущерб другим странам НАТО и их сателлитам", – заявил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Также он поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Президент США Джо Байден заявил о том, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ограничение вооружений "в любое время".