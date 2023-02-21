Ограничение вооружений хочет обсудить Байден с Путиным

Президент США Джо Байден заявил о том, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ограничения вооружений "в любое время", сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, ранее Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Также он поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России досадным шагом.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года.