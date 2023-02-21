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Законодательство РК

В СКО больница планировала закупить уголь по 10 тыс. тенге за килограмм

закупка угля Фото: pixabay
Уалихановская районная больница планировала закупить уголь по 10 тыс. тенге за килограмм. Завышение цены обнаружили в Антикоррупционной службе, сообщает Zakon.kz.

Как отметил руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО Сергей Петров, аналитики посредством системы "Единое окно закупок" выявляют заказчиков с высоким риском коррупции.

"Результаты направляются всем администраторам бюджетных программ из "группы риска". Основной призыв – пересмотреть пункты плана закупок в сторону "адекватной" цены", - цитирует телеканал "Астана" Петрова.

Как уточняется, в 2022 году выявлено 96 фактов завышения планируемых закупочных цен, по которым приняты меры по снижению цен 49 госорганами. Общая сумма уменьшения закупочных цен составила более 2 млрд тенге.

В конце января премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать в РК новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников. В связи с чем поставлять уголь населению в РК будут по-новому.

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