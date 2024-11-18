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10 млрд тенге выделят из резерва правительства на закуп зерна у казахстанских фермеров

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сбор зерна, сельхозтехника, комбайнеры , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 09:56 Фото: akorda.kz
Из резерва правительства через "Продкорпорацию" планируется выделить 10 млрд тенге на закуп зерна у фермеров для удержания приемлемых цен на рынке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 18 ноября 2024 года в Мажилисе, сегодня будут объявлены цены на закуп зерна. На первом этапе будет приобретено порядка 155 тыс. тонн.

"Завтра, наверное, на заседании правительства будет рассматриваться, будем закупать", – сказал Айдарбек Сапаров.

Он добавил, что на стадии принятия находятся правила субсидирования затрат на перевозку зерна. Этот вид субсидий позволит снизить расходы на перевозку зерна до портов Черного моря, Балтики и Юго-Восточной Азии.

"Наше зерно станет конкурентоспособным на рынке Европы и Африки, Кавказа и других перспективных рынках. Принятие правил ожидаем в ближайшее время. Почти все министерства согласовали, пару министерств осталось. Я думаю, на этой неделе мы решим все эти вопросы", – отметил министр.

В минувшую пятницу, 15 ноября 2024 года, президент поручил обеспечить доступность финансирования АПК, в том числе обеспечить закуп зерна у фермеров.

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