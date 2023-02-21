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В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы

зима Фото: pixabay
В четырех областях Казахстана из-за непогоды введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "КазАвтоЖол", в ВКО связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин на автодороге "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" для движения транспорта закрыт участок от села Ушановское до города Алтая.

В Алматинской области введено ограничение движения на дорогах:

  • Алматы-Усть-Каменогорск, от села Первомайка до села Отеген-Батыр;
  • Екатеринбург-Алматы, от села Междуреченск до села Курты;
  • Алматы-Шелек-Хоргос, от Алматы до села Байсеит;
  • Алматы-Усть-Каменогорск, от Алматы до Конаева.

В Карагандинской области из-за плохой видимости закрыто движение на автодороге Екатеринбург- Алматы, от поселка Жумабек до Балхаша.

В Костанайской области в связи с непогодой введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на дорогах:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган", от города Тобыла до села Октябрьское;
  • Екатеринбург-Алматы, от села Карабалык до Костаная.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях страны на 22 февраля.

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