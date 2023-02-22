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В Казахстане закрылись около 10% мебельных цехов

изготовление Фото: pixabay
В Казахстане подорожала мебель. За последний квартал прошлого года на 6%. В связи с чем закрылись около 10% цехов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", удорожание связано с ростом цен на сырье, говорят эксперты. Кроме этого, влияние оказал и военный конфликт в Украине.

Однако от удорожания мебели производители совсем не в плюсе. Наоборот, многие еле держатся на плаву. К примеру, в Уральске изготавливают национальную мебель - десятки видов сундуков, колыбелей, ларей, и даже кухонную утварь. Здесь также делают офисную мебель, кухни, гостиные, прихожие. Только вот второй месяц заказов нет.

"У нас дела не очень, к сожалению. Ту продукцию, которую мы изготавливаем, фурнитура поднялась один к одному. Поднялись в цене ЛДСП, ДВП, которую возят из России. За счет этого сразу мебель подорожала один к одному". Предприниматель Биржан Кужаков

Такая же обстановка и в карагандинских мебельных магазинах. Спасают только постоянные клиенты, говорит Анна Воротникова.

"Сейчас очень ощущается, что стало меньше. Люди только-только начинают привыкать к этим ценам. И мы держимся за счет своих клиентов постоянных. От нас ничего не зависит, мы сами этого прогноза не знаем. Нас ставят перед фактом. Поднялась цена на ЛДСП, и тут же фурнитура пошла выше. Отсюда все и пляшет". Представитель компании по производству мебели Анна Воротникова

Почти десятая часть мебельных цехов по стране не выдержала таких испытаний и закрылась. Казахстанские мебельщики едва оправились от пандемии, как снова ушли в "минус".

В июне 2022 года сообщалось, что мебель подорожала на 13% в Казахстане.

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