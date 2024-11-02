Два человека получили ожоги в Алматинской области: они пытались потушить пожар в мебельном цехе
Фото: МЧС РК
Пожар в производственном цехе по изготовлению мебели в Алматинской области потушили сотрудники МЧС 2 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
"Сигнал о пожаре в здании, расположенном между селами Абай и Райымбек Карасайского района, поступило на пульт диспетчера Алматинской области. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой перехода огня на стоящую рядом автомойку", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Несмотря на большую пожарную нагрузку из-за многочисленных легковоспламеняющихся материалов и сильное задымление пожар на площади 231 квадратный метр удалось ликвидировать и не допустить распространения огня.
На месте была оказана медицинская помощь двум мужчинам, которые получили ожоги рук легкой степени, когда пытались тушить пожар самостоятельно. В госпитализации они не нуждались.
Ранее пожарные в Алматы предотвратили взрыв легкового автомобиля. Машина загорелась в Турксибском районе по улице Енисейская.
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