Два человека получили ожоги в Алматинской области: они пытались потушить пожар в мебельном цехе

Пожар в производственном цехе по изготовлению мебели в Алматинской области потушили сотрудники МЧС 2 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

"Сигнал о пожаре в здании, расположенном между селами Абай и Райымбек Карасайского района, поступило на пульт диспетчера Алматинской области. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой перехода огня на стоящую рядом автомойку", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Несмотря на большую пожарную нагрузку из-за многочисленных легковоспламеняющихся материалов и сильное задымление пожар на площади 231 квадратный метр удалось ликвидировать и не допустить распространения огня.

На месте была оказана медицинская помощь двум мужчинам, которые получили ожоги рук легкой степени, когда пытались тушить пожар самостоятельно. В госпитализации они не нуждались.

Ранее пожарные в Алматы предотвратили взрыв легкового автомобиля. Машина загорелась в Турксибском районе по улице Енисейская.