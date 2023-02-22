Землетрясения в Турции: число жертв превысило 42 тысячи человек

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили, что число погибших при землетрясениях выросло до 42 310 человек, сообщает Zakon.kz.

"Согласно последним данным, в результате землетрясений, затронувших провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, погибло 42 310 наших граждан. Из зоны бедствия вывезено 448 тысяч человек", - заявили в AFAD.

По информации "Анадолу" на данный момент в зоне бедствия задействовано 14 740 сотрудников, занимающихся поисково-спасительными работами, в том числе представители AFAD, ВС Турции, береговой охраны, пожарной службы, неправительственных организаций, а также международных структур. В целом в зонах землетрясения находятся 242 392 человек, в том числе полиция, жандармерия, бригады скорой помощи и др.

К разбору завалов привлечено 13 700 единиц техники, в том числе экскаваторы, эвакуаторы, краны, бульдозеры, грузовики, водовозы, прицепы и другая строительная техника.Как сообщали ранее, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое ощущалось в соседних странах.



А 20 февраля в стране были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией. Колебания также почувствовали в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.