Почти 300 человек пострадали от новых землетрясений в Турции

Стало известно точное число пострадавших от новых землетрясений в Турции. По данным Минздрава страны, всего пострадали 294 человека, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, такие цифры привел министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"18 из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путем", – отметил Фахреттин Коджа в Twitter.

Ранее сообщалось о 213 раненых и трех погибших в результате новых землетрясений в Турции. В Сирии жертвами землетрясения стали пять человек.

Сегодня в Турции произошли новые землетрясения. Первый толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг, соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго – 7 км.