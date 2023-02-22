Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Эксперт по здоровому питанию рассказала, как сделать блины полезными

Эксперт по здоровому питанию рассказала, как сделать блины полезными Фото: pixabay
Российские диетологи заявили, что любителям блинов, чтобы минимизировать их вред для фигуры нужно тщательнее подходить к выбору ингредиентов, сообщает Zakon.kz

Как отметила в беседе с изданием "Мослента" эксперт по здоровому образу жизни Екатерина Вохмянина, чтобы блины были менее калорийными, муку лучше брать цельнозерновую, либо кукурузную и гречневую. 

А чтобы избежать возможной аллергии на лактозу и глютен можно приготовить веганские блинчики - без сахара, коровьего молока и яиц. По ее словам, такие блины можно употреблять в пищу даже маленьким детям и людям, придерживающимся диабетической диеты. По вкусу они ничем не уступают традиционному блюду, а некоторые варианты - например, панкейки на кокосовом молоке - даже превосходят.

Тем, кто любит ажурные блинчики, но не употребляет в пищу яйца и коровье молоко, можно приготовить любимое блюдо на воде с добавлением сиропа агавы. 

Как сообщали ранее, c понедельника 20 февраля началась Масленичная неделя. Блины можно печь всю неделю, включая воскресенье, 26 февраля. 

Санитарные врачи уже тоже дали свои рекомендации, которые рекомендую выполнять при приготовлении и употреблении в пищу блинов.

Читайте также

За сутки 90 новых случаев коронавируса зафиксировали казахстанские медики

У Романа Костомарова перестал видеть один глаз

Землетрясения в Турции: число жертв превысило 42 тысячи человек

Елена Вебер
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
поправки в КОАП за нарушения ПДД
В Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления