Эксперт по здоровому питанию рассказала, как сделать блины полезными

Российские диетологи заявили, что любителям блинов, чтобы минимизировать их вред для фигуры нужно тщательнее подходить к выбору ингредиентов, сообщает Zakon.kz

Как отметила в беседе с изданием "Мослента" эксперт по здоровому образу жизни Екатерина Вохмянина, чтобы блины были менее калорийными, муку лучше брать цельнозерновую, либо кукурузную и гречневую.

А чтобы избежать возможной аллергии на лактозу и глютен можно приготовить веганские блинчики - без сахара, коровьего молока и яиц. По ее словам, такие блины можно употреблять в пищу даже маленьким детям и людям, придерживающимся диабетической диеты. По вкусу они ничем не уступают традиционному блюду, а некоторые варианты - например, панкейки на кокосовом молоке - даже превосходят.

Тем, кто любит ажурные блинчики, но не употребляет в пищу яйца и коровье молоко, можно приготовить любимое блюдо на воде с добавлением сиропа агавы.

Как сообщали ранее, c понедельника 20 февраля началась Масленичная неделя. Блины можно печь всю неделю, включая воскресенье, 26 февраля.

Санитарные врачи уже тоже дали свои рекомендации, которые рекомендую выполнять при приготовлении и употреблении в пищу блинов.