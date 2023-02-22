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Стрельба в Шымкенте: полицейского, обезоружившего хулигана наградили

Стрельба в Шымкенте: полицейского, обезоружившего хулигана наградили Фото: otyrar.kz
Шымкентского полицейского, который обезвредил вооруженного мужчину предлагают повысить в звании. Ему уже выплатили премию за проявленное мужество, а также направлен запрос о награде почётной грамотой, сообщает Zakon.kz

По информации Otyrar.kz премию в размере двойного оклада выдали полицейскому Арману Арипжанову, который обезвредил вооруженного мужчину.

Во время перестрелки в Шымкенте оперуполномоченный был на службе, недалеко от места происшествия.

"Я в это время занимался делом по краже, просматривали с коллегой кадры видеонаблюдения. Услышал выстрелы, вышел сразу на улицу, там было много студентов, я им всем сказал уйти с места происшествия. После побежал за преступником, воспользовался моментом и схватил его в машине патрульной полиции. Мои коллеги отвлекли его внимание. В это время он хотел выстрелить в меня, но я обезоружил его"Арман Арипжанов

Департамент полиции Шымкента направил в МВД запрос о награде почётной грамотой Армана Арипжанова. Вопрос о повышении капитана полиции также будет решать МВД.

Как сообщали ранее, 20 февраля в центре Шымкента мужчина открыл стрельбу. Как выяснилось он украл оружие из специализированного магазина. После того, как в магазине сработала тревожная кнопка, на место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооружённым в помещении завязалась перестрелка. Один из охранников был ранен в кисть левой руки, второму охраннику выстрел попал в бронежилет.

Вооружённого мужчину задержали подоспевшие полицейские и оперуполномоченный Арипжанов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям: по факту разбойного нападения, покушения на убийство и незаконного хранения оружия. Далее стали известны подробности. Как выяснилось, задержанный – гражданин Узбекистана. В Шымкенте он жил на съёмной квартире. Ему 49 лет, сейчас он находится в следственном изоляторе.

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