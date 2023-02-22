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Димаш Кудайберген познакомил американских коллег с национальными инструментами Казахстана

Димаш Кудайберген познакомил американских коллег с национальными инструментами Казахстана Фото: скриншот видео
Казахстанский артист Димаш Кудайберген 22 февраля на странице в Instagram опубликовал видео, снятое в музыкальной студии, сообщает Zakon.kz.

"Знакомлю американских коллег с нашими традиционными музыкальными инструментами для использования в совместных проектах", – сказано в подписи к публикации. 

Комментаторы под видео отметили, что национальные инструменты Казахстана имеют невероятное звучание.

  • Они так точно придают звуки и такие, такие особенные!
  • Кобыз – это всегда что-то волшебное, мистическое, завораживающее душу…
  • Думаю, что коллеги в восторге!
  • Всегда интересно видеть Димаша в студии за работой.

Кроме того, поклонники восхитились знанием Димаша английского языка.

20 февраля певец опубликовал видео с ипподрома.

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш
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