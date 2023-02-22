Димаш Кудайберген познакомил американских коллег с национальными инструментами Казахстана
Фото: скриншот видео
Казахстанский артист Димаш Кудайберген 22 февраля на странице в Instagram опубликовал видео, снятое в музыкальной студии, сообщает Zakon.kz.
"Знакомлю американских коллег с нашими традиционными музыкальными инструментами для использования в совместных проектах", – сказано в подписи к публикации.
Комментаторы под видео отметили, что национальные инструменты Казахстана имеют невероятное звучание.
- Они так точно придают звуки и такие, такие особенные!
- Кобыз – это всегда что-то волшебное, мистическое, завораживающее душу…
- Думаю, что коллеги в восторге!
- Всегда интересно видеть Димаша в студии за работой.
Кроме того, поклонники восхитились знанием Димаша английского языка.
20 февраля певец опубликовал видео с ипподрома.
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