Три опасных года: чего ждать от аномальных вспышек на Солнце

Выделения магнитной энергии бывают часто взрывными, именно под ними и подразумеваются те самые вспышки на Солнце. По словам эксперта Игоря Лопина, на солнечной сфере магнитные поля начинают подниматься максимально высоко, сообщает Zakon.kz.

Опасность для нашей планеты несут только вспышки, cовпадающие с движением Земли. Метеозависимым людям придется сложно, это отразится на их самочувствии.



По словам астронома, такое явление было бы очень опасным для населения нашей планеты, если бы не четко выраженное магнитное поле Земли. Когда на Солнце фиксируются заметные вспышки, то можно наблюдать нарушение работы электроприборов, помехи в радиосигналах.

Ученый отметил, что такая активность Солнца продлится до 2025 года.



Многие жалуются, что плохо себя чувствуют, потому как являются метеозависимыми людьми. Однако врач-терапевт Лев Авербах отметил, что не всегда погодные явления несут ответственность за плохое самочувствие человека.

По словам эксперта, не существует такого диагноза, который бы назывался “метеозависимость”. Поэтому когда приходят пациенты с подобными жалобами, доктор в лечении не учитывает магнитные бури. По словам эксперта, многие врачи взваливают все на метеозависимость.



Ухудшение самочувствия необязательно связано с изменением погоды. Это может произойти и по совершенно другим причинам. Врач отметил, что в больнице как-то раз решили провести эксперимент и сказали пациентам, что сегодня магнитная буря, хотя на самом деле ее не было. К концу дня большая часть людей из палаты жаловалась на ухудшение самочувствия, пишет Ftimes.ru.

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