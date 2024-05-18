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Чем опасна для людей радиация от вспышек на Солнце

последствия вспышек на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 00:47 Фото: pixabay
Эксперты Европейского космического агентства (ЕКА) заявил о том, что необычайно мощные вспышки на Солнце вызывают не только красочные полярные сияния на Земле, но и несут непосредственную угрозу ее жителям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Agence France-Presse (AFP), негативный эффект для здоровья от геомагнитных бурь связан с солнечной радиацией, обрушивающейся на нашу планету во время выбросов на звезде. Хотя Земля защищена магнитным полем, потоки энергии могут быть опасны для находящихся на орбите экипажей космических станций.

Отмечается, что во время мощных солнечных бурь радиация может пройти сквозь фюзеляж самолетов, чьи маршруты пролегают вблизи Северного полюса. Из-за этого авиакомпании иногда корректируют движение авиалайнеров, чтобы облететь небезопасные районы.

Также издание пишет, что геомагнитные бури выводят из строя спутники и электросети, перегружая электронные системы сильным зарядом напряжения и тока. Это может привести к масштабным сбоям в работе связи, навигации и электроснабжения. В 2003 году вспышки на Солнце вызывали продолжительные отключения электроэнергии в Швеции.

Представители ЕКА добавили, что высокая вероятность сильных солнечных штормов сохранится до конца следующего года, поскольку наша звезда лишь приближается к пику активности своего 11-летнего цикла.

Ранее астрономы рассказали о слабой магнитной буре 18 мая между 6 утра и 12 часами пополудни. Буря имеет общепланетарный характер, однако к вечеру она стихла. 

Елена Беляева
2024 год Солнце
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