Григорий Лепс о новой возлюбленной: Она немножечко моложе меня, лет на 30

Народный артист России Григорий Лепс не скрывает перемены в личной жизни. На концерте он обсудил с журналистами появление новой возлюбленной, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, с кем певец провел недавний отпуск в Таиланде. По словам Лепса, в Таиланде отпуском он наслаждался в гордом одиночестве. Это вовсе не означает, что он в принципе одинок, пишет "Пятый канал".

"Я сказал, что у меня есть девушка, но я не говорил, что она была со мной в Таиланде. Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь, она – настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30", – с улыбкой сказал артист.

Имя девушки он пока не назвал. Музыкант развелся с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет и вырастил троих детей, чуть больше года назад.

2 декабря 2022 года Григорий Лепс стал участником конфликта с жителем Санкт-Петербурга в баре. После он решил выяснить отношения с мужчиной на кулаках около развлекательного заведения. В потасовке также приняли участие охранники артиста. В итоге Григорий Лепс возместил ущерб пострадавшему в драке россиянину.

