В Казахстане выросло число преступлений против детей

В январе 2023 года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних. Это на 32% больше, чем в январе прошлого года, говорится в отчете Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе больше всего таких правонарушений было совершено в Алматинской области: 25 случаев против 18 годом ранее.



Вторую и третью строчки антилидерства заняли Алматы (23 случая против 8 в 2022 году) и Туркестанская область (19 случаев против 20 год назад). Недалеко ушли также Атырауская и Жамбылская области: по 17 случаев.



Меньше всего уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Улытауской и Абайской областях: 3 и 4 случая, соответственно.



Чаще всего в отношении несовершеннолетних совершались уголовные правонарушения против личности: 137 случаев – на 18,1% больше, чем в январе 2022 года. Также в секторе совершили 33 правонарушения против собственности, 17 правонарушений против общественной безопасности и общественного порядка, 17 транспортных правонарушений и 12 правонарушений против семьи, пишет Ranking.kz.

В разрезе статей статистика выглядит пугающе: так, на статью "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" пришлось сразу 45 случаев против 25 годом ранее, на статью "Доведение до самоубийства" – 24 случая против 22 год назад, на статьи "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" – по 20 случаев.



В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке постоянный представитель РК при ООН Акан Рахметуллин подписал от имени Казахстана 3-й Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений. Теперь казахстанцы смогут подавать жалобы о нарушениях прав детей в Комитет ООН по правам ребенка.