Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане выросло число преступлений против детей

правонарушения Фото: pixabay
В январе 2023 года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних. Это на 32% больше, чем в январе прошлого года, говорится в отчете Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе больше всего таких правонарушений было совершено в Алматинской области: 25 случаев против 18 годом ранее.

Вторую и третью строчки антилидерства заняли Алматы (23 случая против 8 в 2022 году) и Туркестанская область (19 случаев против 20 год назад). Недалеко ушли также Атырауская и Жамбылская области: по 17 случаев.

Меньше всего уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Улытауской и Абайской областях: 3 и 4 случая, соответственно.

Чаще всего в отношении несовершеннолетних совершались уголовные правонарушения против личности: 137 случаев – на 18,1% больше, чем в январе 2022 года. Также в секторе совершили 33 правонарушения против собственности, 17 правонарушений против общественной безопасности и общественного порядка, 17 транспортных правонарушений и 12 правонарушений против семьи, пишет Ranking.kz.

В разрезе статей статистика выглядит пугающе: так, на статью "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" пришлось сразу 45 случаев против 25 годом ранее, на статью "Доведение до самоубийства" – 24 случая против 22 год назад, на статьи "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" – по 20 случаев.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке постоянный представитель РК при ООН Акан Рахметуллин подписал от имени Казахстана 3-й Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений. Теперь казахстанцы смогут подавать жалобы о нарушениях прав детей в Комитет ООН по правам ребенка.

Читайте также

"Библиотека Казахстана" набирает сотрудников: новый вид мошенничества

В Британии педофилы используют VR-гарнитуры для просмотра непристойных фото и видео

Глава Минэнерго рассказал о стоимости дизтоплива в Казахстане

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
президент США
Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам
машины, изъятие
Приобретенные актюбинцами автомобили изъяли как вещдоки по делу о финпирамидах
торги на бирже
Курс доллара снова снижается на торгах 21 февраля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления