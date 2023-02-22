"Библиотека Казахстана" набирает сотрудников: новый вид мошенничества

На просторах Казнета распространяют рекламу с предложением хорошо заработать за набор текста на компьютере. Такие услуги якобы необходимы "Библиотеке Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Первое, на что стоит обратить внимание, отмечают специалисты Stopfake.kz, название "Библиотека Казахстана".

Библиотеки с таким названием в Казахстане нет, а значит, и сотрудников "предприятие" набирать не может.

Также интерес вызывает женщина с ролика, рассказывающая о заработке. Поиск по ее фотографии показывает, что еще в 2022 году она предлагала риелторов. На еще одном видео представлялась учительницей.

К тому же, набор текста — одна из излюбленных уловок мошенников. Чаще всего они предлагают более высокую зарплату, чем реальные работодатели.

Перед тем, как оплатить услуги, работодатель просит выслать сначала небольшую сумму в качестве "залога". По итогу, получив перевод, мошенники перестают выходить на связь.

В заключении сказано, что распространяемое объявление — мошенничество. Доверять таким предложениям не следует.

16 февраля сообщалось, что мошенники используют имя известного казахстанского блогера.