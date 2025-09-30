#АЭС в Казахстане
Общество

Новый вид мошенничества: под угрозой именинники

подарок на столе, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 16:41 Фото: pixabay
Мошенники изобретают все новые и новые способы обмана людей. Один из таких – якобы подарки по случаю дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Полиция области Абай решила предупредить казахстанцев, что в последнее время в других странах участились случаи, когда злоумышленники выясняют дату рождения жертвы, связываются по телефону, представляются курьерами и сообщают о "подарке".

"В ходе разговора они выманивают паспортные данные, адрес и требуют переслать одноразовый код из СМС – после этого с банковских карт снимаются деньги", – рассказали в полиции.

Чтобы не допустить подобных случаев, полиция предупреждает:

  • Никогда не сообщайте паспортные данные, номера карт, CVV или одноразовые коды (OTP) по телефону или в сообщениях. Банки никогда не запрашивают одноразовые коды для подтверждения перевода от вашего имени.
  • Проверьте звонящего: если вам говорят о доставке – положите трубку и перезвоните в службу доставки по официальному номеру, указанному на сайте сервиса.
  • Не переводите и не подтверждайте операции по просьбе незнакомцев. Если просят прислать код – это почти всегда мошенничество.
  • Сразу сообщите в банк и заблокируйте карту при малейших подозрениях.
  • Сохраните все записи (скрины сообщений, запись разговора, номер звонящего) – они помогут в расследовании.
  • Сообщите в полицию: звоните по экстренному телефону 102 или оставьте сообщение в официальных аккаунтах Департамента полиции.
  • Расскажите родным, особенно пожилым, о схемах мошенничества – профилактика работает через осведомленность.

Если вы стали жертвой – действуйте быстро: заблокируйте карту, обратитесь в банк, сохраните доказательства и позвоните в полицию.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка ранее подробно рассказали казахстанцам о действиях в случае, если мошенники оформили на них кредит.

