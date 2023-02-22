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Законодательство РК

Осужденный за разбой сбежал из колонии на востоке Казахстана

Осужденный за разбой сбежал из колонии на востоке Казахстана Фото: Zakon.kz
22 февраля из учреждения № 16 ДУИС по Восточно-Казахстанской области совершил побег осужденный. Как рассказали в полиции региона Zakon.kz, его задержали в течение часа.

Также отмечено, что мужчина был лишен свободы за разбой (ч. 2 ст. 192 УК РК).

"В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению".Пресс-служба ДП ВКО

Кроме того, в настоящий момент УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по ст. 426 УК РК "Побег из мест лишения свободы".

Департаментом УИС по ВКО начата служебная проверка, заключили в ведомстве.

17 октября сообщалось, что сбежавшего из-под следствия в Алматы арестовали.

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Анастасия Московчук
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