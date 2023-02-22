Осужденный за разбой сбежал из колонии на востоке Казахстана

Фото: Zakon.kz

22 февраля из учреждения № 16 ДУИС по Восточно-Казахстанской области совершил побег осужденный. Как рассказали в полиции региона Zakon.kz, его задержали в течение часа.

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