Трое с оружием ограбили дом предпринимателя в Алматы на полмиллиарда тенге

В Алматы вооруженные грабители в масках напали на дом предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства внутренних дел (МВД) от 30 сентября 2025 года, преступление произошло ночью 12 сентября в Медеуском районе. Трое мужчин в масках проникли в дом бизнесмена и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил 500 миллионов тенге. Затем, связав потерпевших, грабители скрылись.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы. При проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства: ювелирные изделия и часы, принадлежавшие потерпевшим. В настоящее время в отношении трех задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей", – сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

В рамках расследования выяснилась причастность подозреваемых еще к двум аналогичным нераскрытым разбойным нападениям, совершенным в текущем году в Алматинской области и в 2024 году в городе Алматы. Проводится расследование.

В августе 2025 года в Алматы неизвестные совершили разбойное нападение на семью. Двое проникли в квартиру, избили семейную пару и завладели небольшой суммой сбережений, золотыми изделиями.