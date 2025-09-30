#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Происшествия

Трое с оружием ограбили дом предпринимателя в Алматы на полмиллиарда тенге

украденные у предпринимателя в Алматы часы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:48 Фото: МВД
В Алматы вооруженные грабители в масках напали на дом предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства внутренних дел (МВД) от 30 сентября 2025 года, преступление произошло ночью 12 сентября в Медеуском районе. Трое мужчин в масках проникли в дом бизнесмена и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил 500 миллионов тенге. Затем, связав потерпевших, грабители скрылись.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы. При проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства: ювелирные изделия и часы, принадлежавшие потерпевшим. В настоящее время в отношении трех задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей", – сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

В рамках расследования выяснилась причастность подозреваемых еще к двум аналогичным нераскрытым разбойным нападениям, совершенным в текущем году в Алматинской области и в 2024 году в городе Алматы. Проводится расследование.

В августе 2025 года в Алматы неизвестные совершили разбойное нападение на семью. Двое проникли в квартиру, избили семейную пару и завладели небольшой суммой сбережений, золотыми изделиями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Вооруженный разбой на дом пожилой женщины раскрыт в Алматинской области
17:01, 06 мая 2019
Вооруженный разбой на дом пожилой женщины раскрыт в Алматинской области
Происшествия, всколыхнувшие Казахстан в 2016 году
18:32, 28 декабря 2016
Происшествия, всколыхнувшие Казахстан в 2016 году
За неделю в РК совершено более трех тысяч преступлений
19:48, 30 ноября 2011
За неделю в РК совершено более трех тысяч преступлений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: