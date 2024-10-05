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Пакет с деньгами нашли в мусорном баке и вернули пенсионеру из Астаны

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 08:40 Фото: Zakon.kz
В Астане в мусорном контейнере нашли пакет с деньгами, который незамедлительно передали владельцу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба столичного Департамента полиции, 86-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Выяснилось, что ему якобы позвонила дочь, которая попросила крупную сумму денег из-за ДТП.

Доверчивый пенсионер снял со счета 700 тыс. тенге и передал их неизвестному мужчине, выполнявшему роль курьера-посредника. Но курьер почему-то оставил пакет под лавочкой. В свою очередь дворник отнес его в мусорный контейнер.

В результате последующего взаимодействия полицейских и дворника пакет с деньгами вернули владельцу.

Недавно стало известно, что теперь злоумышленники выуживают персональные данные людей с помощью распространенных повсеместно QR-кодов.

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