Пакет с деньгами нашли в мусорном баке и вернули пенсионеру из Астаны

В Астане в мусорном контейнере нашли пакет с деньгами, который незамедлительно передали владельцу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба столичного Департамента полиции, 86-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Выяснилось, что ему якобы позвонила дочь, которая попросила крупную сумму денег из-за ДТП.

Доверчивый пенсионер снял со счета 700 тыс. тенге и передал их неизвестному мужчине, выполнявшему роль курьера-посредника. Но курьер почему-то оставил пакет под лавочкой. В свою очередь дворник отнес его в мусорный контейнер.

В результате последующего взаимодействия полицейских и дворника пакет с деньгами вернули владельцу.

Недавно стало известно, что теперь злоумышленники выуживают персональные данные людей с помощью распространенных повсеместно QR-кодов.