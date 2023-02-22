Мошенники обманывают казахстанцев от имени президента

В социальной сети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev. На странице проводятся розыгрыши денежных призов. Оказалось, что страница является фейковой, cообщает Zakon.kz.

У президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева есть всего две официальные страницы в социальных сетях. Это страница @TokayevKZ в Twitter и tokayev_online в Instagram. В Facebook глава государства не зарегистрирован и никаких розыгрышей там проводить не может, пишет StopFake.kz.

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Обещание денежных призов – любимая тактика мошенников. Обещая выслать "выигрыш" на карту, злоумышленники могут получить персональные данные пользователей и даже их деньги.

"Другой способ кражи платежных данных – это попытка выманить их под предлогом "международного перевода". Якобы чтобы перевести денежный приз на вашу карту, требуется не только ее номер, но и все остальные данные. Нельзя сообщать никому ни срок действия карты, ни CVC-код", – говорится в сообщении.

Страница в Facebook с названием Jomart-Tokayev оказалась фейком. Проводимый на ней розыгрыш – дело рук мошенников. Участвовать в подобных акциях точно не следует.

На просторах Казнета распространяют рекламу с предложением хорошо заработать за набор текста на компьютере. Такие услуги якобы необходимы "Библиотеке Казахстана".

