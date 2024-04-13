Мошенники рассылают сообщения от имени Антикора
Фото: akorda.kz
13 апреля в Антикоре сообщили, что мошенники создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства агентства и рассылают фейковую информацию в WhatsApp, Telegram и Instagram, сообщает Zakon.kz.
"Просьба не доверять недостоверной рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять средства", – говорится в сообщении ведомства.
В случае наличия таких фактов, в Антикоре просят сообщать в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что Антикор выявил хищения на 14 млрд тенге в сфере образования.
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